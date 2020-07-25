Портал в иной мир, жилище духов и подземелье мёртвых детей. Мистические и аномальные места Крыма

Мыс Меганом

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Мыс находится на пути между Судаком и Феодосией. Даже название этого места звучит загадочно. Хотя на русский оно переводится довольно уютно — "большой дом". Другое дело, что мыс безлюден, никаких поселений там нет, и даже звери его избегают. Для кого же он является домом, ответ очевиден — для разного рода чертовщины. И здесь мистики столько, что хватит на десяток аномальных зон. Уфологи уверены, что где-то в недрах Меганома скрыта база НЛО. Поклонники паранормального видят здесь призраков — как вполне человеческих, так и животных.

Один из самых жутких — ягнёнок, который стоит на краю обрыва и блеет то ли звериным голосом, то ли детским плачем. Ночью эту милую мистическую зверушку лучше не встречать. Зато при свете дня, если сильно постараться, можно найти загадочные узоры, которые словно вырезаны в траве. Мистики считают, что Меганом — место перехода, своеобразный портал, через который можно переместиться во времени или прыгнуть в параллельный мир. Так это или нет — неизвестно, никто из прыгнувших с докладом не возвращался.

Скельские менгиры

Скельские менгиры — вертикально стоящие камни. Каждый весит несколько тонн. Стоят они посреди села Родниковое — это примерно в часе езды на восток от Севастополя. Менгиры — это древние ритуальные сооружения, которые, не стесняясь, стоят прямо посреди современного села. Их далёкие каменные родственники с такими же тревожными названиями — дольмены и кромлехи. Из самых известных — Стоунхендж в Британии.

Но английское кольцо камней будет помоложе крымского. Учёные считают, что Скельским менгирам две-три тысячи лет. Удивительно, но менгиры открыли лишь в начале прошлого века. И с тех пор среди поклонников аномальных мест они почитаются как своего рода генераторы. Места силы, которые берут энергию из космоса и перерабатывают тёмную энергию человека в светлую. В общем, каждому, кто решился встать на путь джедая, прямая дорога в село Родниковое.

Пещера духов Кизил-Коба

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Красные пещеры, или Кизил-Коба, находятся между Симферополем и Алуштой. Это единственная пещера, через которую бежит горная речка. Кроме того, в недрах этого места есть поляна, которую очень любят практикующие йоги и поклонники медитации. Они уверены, что подземная энергия наполняет их силой. Кроме того, в этих пещерах обитают мистические существа. По крайней мере, их видели многие туристы.

Фотографий, как и полагается в таких случаях, никто сделать не успел. От неожиданности. Одни видели целый рой пылающих огоньков, которые порхали в подземных хоромах. Другие уверяют, что им явилась то ли огненная женщина, то ли птица феникс, то ли жар-птица. Никто, к счастью, при встрече не пострадал — так что, может, это было видение после длительной медитации.

Призраки Аджимушкайских каменоломен

Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Аджимушкайские каменоломни находятся в Керчи. И многие почитают это место не только как память о героизме защитников города в Великую Отечественную войну, но и как место мистическое. Долгие годы в недрах Керчи добывали известняк, поэтому там образовался целый подземный лабиринт. Когда в 1942 году фашистские войска высадились в Крыму, то 10 тысяч советских солдат отступили в каменоломни. С ними же ушли многие жители, в том числе женщины и дети. Советские солдаты атаковали фашистов, устраивали диверсии.