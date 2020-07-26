Убийца из космоса или новое золото. Малоизвестные мифы и факты о метеоритах

Первый известный метеорит

Первый необычный камень огромных размеров упал во Франции. Но тогда Парижская академия наук решила, что метеориты — тела не космические, а земные. Появились они, мол, не с неба. И два века официальная научная мысль придерживалась этого мнения. Представители академии исследовали образец камня — хондрит, который упал, как им показалось, во время грозы. Долгое время люди считали, что это мифический камень, который образуется при столкновении молний в воздухе. Учёные провели минералогический и химический анализы состава загадочного камня, но так и не поняли, что прилетел он из космоса, а всё потому, что основные исследования небесных тел были сделаны только через 200 лет. Поэтому академики были вынуждены либо признать реальность "грозового камня" из крестьянских поверий, либо проигнорировать тот факт, что метеорит упал с неба, и признать его земным камнем. Фотографии тогда ещё тоже не было, но остались рисунки.

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Самый большой метеорит Гоба

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Этот железный метеорит считается самым большим в мире. Весит он около 66 тонн. Упал он ещё в доисторическое время, но стало об этом известно гораздо позже, когда в 1920 году на него наткнулись в Намибии. Название своё получил от Hoba West Farm — названия фермы, где, собственно, его и обнаружил её владелец. По его словам, он упёрся в метеорит, когда вспахивал одно из своих полей. После исследований оказалось, что упал он около 80 тысяч лет назад. Самое интересное, что камень, по подсчётам учёных, похудел за время после своего обнаружения почти на 30 тонн. А всё дело в вандализме. Ведь сейчас это национальный памятник и достопримечательность, а отколоть кусочек от неизвестного и мифического, по поверьям, предмета хотят многие.

Загадка Тунгусского метеорита

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Рано утром 30 июня 1908 года жители таёжной части России увидели в небе огромный огненный шар. Затем произошёл сильный взрыв. По словам одного из очевидцев, "небо раздвоилось". Ударную волну зафиксировали существовавшие уже тогда обсерватории по всему миру, в том числе даже в Западном полушарии. После взрыва были повалены деревья на территории двух тысяч квадратных километров, оконные стёкла в домах были выбиты на несколько сотен километров от эпицентра. Несколько дней в Атлантике и аж до центральной Сибири наблюдалось сильное свечение неба. Вокруг места падения деревья повалились веером от центра взрыва, но в самом центре часть деревьев осталась стоять, правда, без ветвей и кроны.

И только спустя 15 с лишним лет в район катастрофы отправились экспедиции. Само вещество предполагаемого Тунгусского метеорита в итоге так и не нашли. Ни камня, ни железа, никаких следов. Как же могло произойти такое? Все видели, все слышали, а в итоге только поваленные деревья. Отсюда появились теории, что падение было контролируемым извне. То есть если бы упал такого объёма метеорит, то он наверняка бы остался в кратере, а здесь кое-что космическое осталось, но на уровне молекул. В доказательство приводятся обнаруженные уже позднее микроскопические шарики, которые подтверждают космическую природу взрыва, и несоизмеримые объёмы ущерба.

Челябинский метеорит

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Казалось бы, падение метеоритов — вещь из давнего из прошлого, но самый недавний пример — падение космического камня в Челябинской области. И узнать о нём удалось именно с помощью достижений эпохи. Камеры видеонаблюдения, регистраторы в автомобилях и съёмки на смартфоны показали почти весь земной путь Челябинского метеорита. 15 февраля 2013 года астероид начал разрушаться, войдя в атмосферу Земли. Выглядело это как шаровая молния или падение самолёта. Астероид был настолько большой, что в Челябинске было разрушено несколько построек и повреждены многие здания даже с ранениями людей. Мощность взрыва, по оценкам NASA, составила от 300 до 500 килотонн, что примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Часть метеорита потом всё-таки обнаружили в местном озере Чебаркуль.

Фото © ТАСС / Артем Коротаев

Пока все удивляются, кто-то зарабатывает