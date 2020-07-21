Недавно пользователь Reddit Cyn32286 шокировал других "обитателей" соцсети подозрительным роликом. На кадрах, записанных видеоняней, родители заметили одну странность — на 10-й секунде из малыша как будто вылетает приведение. Сын, конечно, не пострадал.
Видео © Reddit / Cyn32286
Достоверно не известно, что именно камера засняла ночью. Но обеспокоенные родители уверены: это какая-то мистика. Аргументы железные — из-за этого "нечто" ребёнок даже проснулся. Так что белая тень — никакая не паутина, пролетевшая мимо объектива, как сразу же начали писать пользователи в комментариях.
Кадр из видео © Reddit / Cyn32286
Оказалось, это далеко не первое паранормальное явление, которое замечали на записях видеоняни. Уже несколько раз пользователь Cyn32286 публиковал видео в разделе Reddit Ghosts ("Привидения") в попытках понять, что происходит в комнате ребёнка. Конечно, особо увлечённые комментаторы сразу принялись подтверждать догадки и без того испуганных родителей.
Это, пожалуй, одно из самых правдоподобных видеодоказательств существования приведений
Matt1388
Ребёнок определённо почувствовал это. Очень жутко
FigsFinest
WOW-news
Родители были в ужасе, увидев на записях видеоняни, как по ночам их сына будит едва уловимый силуэт
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