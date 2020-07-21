Родители были в ужасе, увидев на записях видеоняни, как по ночам их сына будит едва уловимый силуэт

Недавно пользователь Reddit Cyn32286 шокировал других "обитателей" соцсети подозрительным роликом. На кадрах, записанных видеоняней, родители заметили одну странность — на 10-й секунде из малыша как будто вылетает приведение. Сын, конечно, не пострадал.

Видео © Reddit / Cyn32286

Достоверно не известно, что именно камера засняла ночью. Но обеспокоенные родители уверены: это какая-то мистика. Аргументы железные — из-за этого "нечто" ребёнок даже проснулся. Так что белая тень — никакая не паутина, пролетевшая мимо объектива, как сразу же начали писать пользователи в комментариях.

Кадр из видео © Reddit / Cyn32286

Оказалось, это далеко не первое паранормальное явление, которое замечали на записях видеоняни. Уже несколько раз пользователь Cyn32286 публиковал видео в разделе Reddit Ghosts ("Привидения") в попытках понять, что происходит в комнате ребёнка. Конечно, особо увлечённые комментаторы сразу принялись подтверждать догадки и без того испуганных родителей.

Это, пожалуй, одно из самых правдоподобных видеодоказательств существования приведений Matt1388