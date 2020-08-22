СКР озвучил основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

Основной рабочей версией о причине взрыва в жилой многоэтажке в Ярославле является утечка газа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
— По версии следствия, хлопок газа произошёл в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвёртом этаже. В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа, — сообщается на сайте ведомства.
Семьи погибших при взрыве газа в доме в Ярославле получат по миллиону рублейПо последним данным, жертвами ЧП стали три человека, среди них малолетний ребёнок.
Напомним, взрыв, результатом которого стало обрушение нескольких этажей, произошёл накануне на улице Батова. Повреждено 12 квартир, из которых шесть разрушены полностью. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух женщин и одного ребёнка. Лайф публиковал видео с моментом взрыва.