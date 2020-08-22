СКР озвучил основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

Основной рабочей версией о причине взрыва в жилой многоэтажке в Ярославле является утечка газа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

— По версии следствия, хлопок газа произошёл в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвёртом этаже. В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа, — сообщается на сайте ведомства.