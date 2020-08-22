В парке Победы в Москве развернули гигантский флаг России — видео

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В парке Победы на Поклонной горе развернули бело-красно-синее полотно площадью 1000 квадратных метров в честь Дня флага России. Патриотическая акция проходила под торжественную музыку и завершилась исполнением государственного гимна.

В честь праздника триколоры и плакаты появились на Большом Москворецком, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском мостах. Поздравить жителей столицы на улицы города вышли сотни волонтёров. Они рассказывают об истории Дня флага и дарят на память ленты триколора.