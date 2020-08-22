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В парке Победы в Москве развернули гигантский флаг России — видео

Завершилась церемония исполнением государственного гимна.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В парке Победы на Поклонной горе развернули бело-красно-синее полотно площадью 1000 квадратных метров в честь Дня флага России. Патриотическая акция проходила под торжественную музыку и завершилась исполнением государственного гимна.

В честь праздника триколоры и плакаты появились на Большом Москворецком, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском мостах. Поздравить жителей столицы на улицы города вышли сотни волонтёров. Они рассказывают об истории Дня флага и дарят на память ленты триколора.

"Яндекс" изменил логотип в честь Дня флага России

29 лет назад страна вернула свой исторический триколор.

Ранее "Роскосмос" показал спутниковый снимок Саяно-Шушенской ГЭС, на которой художники изобразили российский триколор. Гигантские граффити создавали 15 художников из разных городов.

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