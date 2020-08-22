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Не ремейк. Орландо Блум рассказал, чего ожидать от сериала "Властелин колец"

По словам актёра, сюжет будет совершенно новым.

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Фото © Getty Images / Jun Sato / WireImage

Британский киноактёр Орландо Блум рассказал подробности о съёмках сериала "Властелин колец" по мотивам одноимённой трилогии Джона Толкина. Он дал интервью изданию Collider.

По словам актёра, сам он не принимает участия в съёмках. Однако от своих коллег исполнитель роли Леголаса в одноимённых фильмах узнал, что сюжет первого сезона не будет базироваться на "Братстве кольца" — первой книге знаменитой трилогии. Ранее СМИ сообщали, что сериал расскажет о становлении одного из главных персонажей книги Арагорна.

Это будет не ремейк. Эта история не основана на "Братстве" или чём-то подобном. Поэтому, думаю, сериал получится действительно очень интересным, — рассказал он изданию.

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Также Блум отметил, что специально не вникает в подробности съёмок, чтобы сохранить интригу. Он уверен, что сериал сможет удивить зрителей.

Как ранее сообщала RadioTimes, студия Amazon приобрела права на производство пяти сезонов сериала "Властелин колец". Весной из-за пандемии коронавируса съёмки приостановили, однако в скором времени планируют возобновить работу.

Напомним, ранее стали известны имена актёров, которые примут участие в съёмках. Главную роль исполнит артист с русскими корнями.

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