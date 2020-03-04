Актёр с русскими корнями сыграет главную роль в новом "Властелине колец": 10 фото будущей звезды

Британский актёр с русскими корнями Максим Болдри подписал контракт на съёмки во "Властелине колец", пишет Deadline

Фото © Instagram / maximbaldry

Сериал расскажет о том, что происходило до событий, показанных в первой части трилогии — "Братстве кольца". Детали сюжета пока держат в секрете. Какого персонажа сыграет артист, тоже не раскрывается, однако сообщается, что Болдри утвердили на одну из главных ролей

Фото © Instagram / maximbaldry

Наряду с Максимом ведущие роли исполнят ещё 15 актёров. Среди них в том числе Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Исмаэль Круз ("Мандалорец", "Мисс пуля") и Морфидд Кларк ("Тёмные начала")

Фото © Instagram / maximbaldry

Известность артисту принесли съёмки в сериалах "Молокососы" и "Холлиокс"

Фото © Instagram / maximbaldry

Отец актёра — британец, а мать Карина Болдри родом из столицы России. До семи лет мальчик, родившийся в графстве Суррей, жил в Москве и Варшаве. А в 2003-м семья вернулась в Англию

Фото © Instagram / maximbaldry

Максим, которому сейчас 24 года, свободно разговаривает как на английском, так и на русском языках. В 2007 году Макс исполнил роль русского мальчика Степана в фильме "Мистер Бин на отдыхе"