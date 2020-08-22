Климатолог спрогнозировал постоянные погодные аномалии в России

Аномальная жара в полярных регионах России и непривычно холодное лето на Урале могут указывать на признаки глобального потепления. Со временем проявление таких природных аномалий в стране станет постоянным и непредсказуемым, считает заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

— Атмосферное движение происходит в виде волн, и, когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны, — объяснил URA.ru эксперт.

Примером такого "застывания" является резкое потепление после холодной осени, называемое бабьим летом. Климатолог отмечает, что в последнее время "стоячие" волны наблюдаются и летом. Поскольку такие явления чаще фиксируются в более тёплом климате, учёные полагают, что оно стало следствием глобального потепления. Климатологи прогнозируют дальнейшее учащение "застываний" — погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой. По оценке Семёнова, эти явления станут происходить на фоне дальнейшего потепления и будут устойчивыми.