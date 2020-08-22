Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Власти Лихтенштейна подали жалобу на Чехию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В княжестве требуют вернуть земли, конфискованные в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times.

По информации издания, Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над территорией в более чем две тысячи квадратных километров. Это почти в десять раз превышает территорию самого княжества. В эти земли входят барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице — они внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

— Для нас незаконное применение чехословацких указов и его последствия остались нерешённым вопросом, — рассказала изданию министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.

Она также отметила, что речь идёт о фундаментальных вопросах суверенитета, а конфискация без компенсаций неприемлема.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек отметил, что данное дело не должно рассматриваться в ЕСПЧ, ведь ранее суд не занимался вопросами, которые возникли до принятия Европейской конвенции по правам человека.

Земли, о которых спорят страны, были конфискованы Чехословакией после Второй мировой войны на основе декретов Бенеша. Согласно им князья Лихтенштейна объявлялись коллаборантами нацистского режима. С тех пор конфликт о принадлежности территорий не утихает.