В небе над Подмосковьем развернули крупнейший в мире государственный флаг — видео

Видео © Пресс-служба холдинга "Технодинамика"

Парашютисты холдинга "Технодинамика" развернули в небе над Подмосковьем самый большой государственный флаг в мире. Его размер сопоставим с площадью футбольного поля. У триколора были все шансы официально побить нынешний мировой рекорд, однако эксперты Книги рекордов Гиннесса отказались его регистрировать.

Как сообщает РИА "Новости", площадь стяга составила пять тысяч квадратных метров, что на 115 квадратных метров больше предыдущего рекорда, принадлежащего ОАЭ. Согласно правилам утверждения мирового рекорда замеры производил независимый эксперт. Представители Книги же из-за пандемии коронавируса зафиксировали рекорд по видеосвязи, но из-за введённых против России санкций регистрировать не стали.

Для пошива флага использовалась специальная сверхтонкая ткань. Перед текстильщиками стояла задача сшить части стяга так, чтобы стыки были незаметны, а швы не добавляли веса к и без того нелёгкому триколору. Сложнейший прыжок с дополнительным весом в 100 килограммов совершил опытный инструктор Олег Тощев, за плечами которого свыше четырёх тысяч прыжков с парашютом. В "Технодинамике" в связи с отказом в регистрации рекорда не расстроились, заявив, что успешный прыжок продемонстрировал высокий уровень развития российского парашютостроения.

— Тем самым мы подтвердили наши лидерские позиции в области производства парашютных систем и мастерства наших спортсменов не только в России, но и в мире, — заявил гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков.