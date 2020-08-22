Море цвета и счастья. В Петербурге стартовал Всероссийский фестиваль красок — видео

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На целых три дня парк имени Бабушкина в Санкт-Петербурге превратится в самую яркую в буквальном смысле точку города. Дело в том, что там 21–23 августа проходит первый в этом году Всероссийский фестиваль красок.
Участников мероприятия ждёт феерия цвета и безудержного веселья. На фестивале гости танцуют на диджей-сетах, поют, раскрашивают друг друга, запускают цветные фонтаны в небо и просто получают удовольствие от происходящего. Организаторы рады участникам любых возрастов.
В парке Победы в Москве развернули гигантский флаг России — видеоЗавершилась церемония исполнением государственного гимна.
Тем временем по всей стране продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня флага России. Ранее "Роскосмос" показал спутниковый снимок Саяно-Шушенской ГЭС, на которой художники изобразили российский триколор. Гигантские граффити создавали 15 художников из разных городов.