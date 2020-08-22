В организме Навального нашли кофеин и алкоголь

В моче российского блогера Алексея Навального, госпитализированного после резкого ухудшения состояния в самолёте, обнаружили алкоголь и кофеин. Об этом рассказали в Минздраве Омской области.

— Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин, — отметили в ведомстве.

В Минздраве также сообщили, что омские врачи готовы к сотрудничеству с немецкой клиникой "Шарите", куда несколько часов назад на частном самолёте доставили Навального. Также в министерстве готовы предоставить данные о результатах сделанных в Омске обследований.