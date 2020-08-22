В организме Навального нашли кофеин и алкоголь

В моче российского блогера Алексея Навального, госпитализированного после резкого ухудшения состояния в самолёте, обнаружили алкоголь и кофеин. Об этом рассказали в Минздраве Омской области.
— Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин, — отметили в ведомстве.
Алексея Навального погрузили в реанимобиль и увезли из больницы — видеоВ дальнейшем он проследует в немецкую клинику "Шарите" в Берлине.
В Минздраве также сообщили, что омские врачи готовы к сотрудничеству с немецкой клиникой "Шарите", куда несколько часов назад на частном самолёте доставили Навального. Также в министерстве готовы предоставить данные о результатах сделанных в Омске обследований.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в аэропорту Омска, откуда блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у него может быть токсическое отравление, однако позже в больнице эту версию не подтвердили. У него заподозрили нарушение обмена веществ.