В московском метро вновь подешевеют маски

Цена защитных медицинских масок в московском метро снизится. Об этом сообщают в Департаменте транспорта Москвы. Теперь купить средство защиты можно будет за 10 рублей, а не 15.

— Мы сделали маски ещё доступнее — их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами, — заявил глава департамента Максим Лексутов.

Отмечается, что купить маски по новой цене можно будет уже с понедельника, 24 августа. Приобрести их по-прежнему можно на любой станции метро, а также на станциях МЦД и в пригородных кассах электричек.