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В московском метро вновь подешевеют маски

Новые ценники появятся на всех станциях с понедельника.

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Фото © Pixabay

Цена защитных медицинских масок в московском метро снизится. Об этом сообщают в Департаменте транспорта Москвы. Теперь купить средство защиты можно будет за 10 рублей, а не 15.

— Мы сделали маски ещё доступнее — их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами, — заявил глава департамента Максим Лексутов.

В московском метро продолжаются рейды по проверке масок

Главная цель таких проверок — обеспечение безопасности пассажиров в общественном транспорте.

Отмечается, что купить маски по новой цене можно будет уже с понедельника, 24 августа. Приобрести их по-прежнему можно на любой станции метро, а также на станциях МЦД и в пригородных кассах электричек.

Напомним, ценник на маски в московском метро уже понижали в июле.

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