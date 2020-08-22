В США умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

Бывший гитарист легендарной американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщила сама группа на своей официальной странице в Instagram.

— Джек играл на нашем дебютном альбоме и в ходе нашего первого тура в США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за всё, что было хорошее, плохое, и всё что между, — говорится в заявлении.

Отметим, Джек Шерман начал работу в составе Red Hot Chili Peppers в 1983 году, заменив ушедшего гитариста Хиллеля Словака. Шерман принял участие в записи двух первых альбомов группы, после чего также покинул коллектив. В 2012 году Red Hot Chili Peppers были включены в Зал славы рок-н-ролла, но из-за короткого времени работы в группе имя Шермана среди участников не упоминалось.