Россиянам объяснили, за что могут отобрать подаренную им квартиру

В Федеральной кадастровой палате рассказали, за что могут отобрать подаренную россиянам квартиру. Дарение недвижимости — это довольно специфическая операция, у которой есть масса нюансов. Например, в случае передачи недвижимости необходимо оформлять дарственную.

— Нельзя просто взять и передать документы на недвижимость — это не будет считаться сделкой. Если вы не заключили договор в письменной форме — сделка считается недействительной. То же самое касается и регистрации договора, — рассказали в палате "Российской газете".

Также там отмечают, что дарить недвижимость может только её собственник. А вот получить такой подарок сможет не каждый — квартиры нельзя принимать в дар госслужащим, муниципальным служащим, сотрудникам Банка России, а также работникам медицинских, образовательных и социальных учреждений от подопечных и их семей.

Подаренную квартиру смогут и забрать. Например, если договор дарения составлен с ошибками. Аннулируют дарственную и в том случае, если дарителю или его семье угрожали.

Бывший собственник может обратиться в суд и попытаться вернуть жильё в случае, если нынешний владелец обращается с квартирой небрежно: устраивает пожары и портит имущество.