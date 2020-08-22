"Дай удочки забрать, киса!". В Приморье тигр вышел к рыбакам и похитил улов — видео

В Приморье тигр вышел к рыбакам и унёс ведро с уловом. Эмоциональное видео опубликовали сами мужчины.

На кадрах видно, как близко тигр подошёл к рыбакам. Они укрылись в машине. Один из них животного не испугался и издалека стал уговаривать большую кошку уйти.

— Он просто сидит. Походил минут десять, пока мы удочки разбирали, наблюдал за нами из куста, — говорит автор ролика.

Однако вскоре тигру надоело наблюдать за общительными рыбаками. Он убежал, прихватив с собой ведро с уловом.