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"Дай удочки забрать, киса!". В Приморье тигр вышел к рыбакам и похитил улов — видео

Пока один мужчина любовался животным, другой его торопил, чтобы побыстрее уехать.

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В Приморье тигр вышел к рыбакам и унёс ведро с уловом. Эмоциональное видео опубликовали сами мужчины.

На кадрах видно, как близко тигр подошёл к рыбакам. Они укрылись в машине. Один из них животного не испугался и издалека стал уговаривать большую кошку уйти.

— Он просто сидит. Походил минут десять, пока мы удочки разбирали, наблюдал за нами из куста, — говорит автор ролика.

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Полосатые звери редко попадают в объектив, поэтому запись представляет особую ценность.

Однако вскоре тигру надоело наблюдать за общительными рыбаками. Он убежал, прихватив с собой ведро с уловом.

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