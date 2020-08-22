"Чем я отличаюсь от других граждан?! Это несправедливо!" Полная речь Ефремова на суде — аудио

Актёр Михаил Ефремов во время вчерашнего слушания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы сделал неожиданное заявление — он хочет подыскать себе более сильных адвокатов, а нынешних защитников Эльмана Пашаева и Елизавету Шаргородскую намерен оставить в качестве консультантов. Обвиняемый подробно объяснил суду причины своего решения. Речь Ефремова длилась три минуты. Лайф публикует аудио и стенограмму, чтобы читатели могли самостоятельно вникнуть в мотивы артиста.

— Вы, наверное, очень удивлены, что я говорил следователю и показывал ему свои синяки. И, наверное, это должно быть в документе юридическом. То, что здесь происходит, я думал, это будет поиск истины. А то, что здесь происходит, это не поиск истины. Совсем это другое. Это как-то иначе называется. Извините! Я когда садился, у меня там сзади обычно пристёгнут этот ремень, который был на пассажирском сиденье. Закинул я его, потом оторвался он. У меня память — есть такое понятие в кинематографе (я думаю, уважаемый Добровинский знает это понятие) — "монтаж салатом". То есть какие-то у меня блики. Я не знаю. Если я садился на пассажирское сиденье, я пристёгивался сзади. То есть перекидывал просто половину этого [ремня]. Он уже пристёгнут был всегда, этот ремень на пассажирском сиденье. Голова действительно болела страшно. Я сейчас увидел разбитое стекло. Может, я врезался действительно в это стекло. Но я не помню удара, я правду вам говорю, я не помню момента самой аварии, — говорит актёр и указывает на ещё одну деталь в деле.

— Ещё вам момент такой, который я вспоминаю, что я не стремился сесть за руль. Я вышел когда из паба, то, что там показывают, как я разворачиваюсь, это либо не я, либо это другой день, скорее всего. Просто другой день, потому что я из паба шёл за карточкой. У меня в машине, может, она и сейчас там, потому что её дома нет. Я заходил с пассажирской стороны, потому что она лежала между сиденьями. А что там было дальше, я не помню. Правда, не помню! — настаивает Ефремов.

— О словах уважаемого Женжебира вообще говорить не о чем, потому что они пришли туда позже всех. И ещё третий человек был в машине. Они об этом не сказали, это первое. Второе: что вам жалко одну экспертизу сделать?! Вам так вот нужно, у вас есть срок определённый, к определённому сроку закончить дело?! Почему каждый день? Другие дела идут долго, насколько я знал. Я, конечно, в первый раз нахожусь в суде, может, мой суд такой резонансный, что нужно каждый день, может быть, что-то изменяется в мире или я не очень понимаю почему. Чем я отличаюсь от других граждан?! Ходили, вы ходили на телепередачи, чтобы я как все. Ну так как все, так как все. Что ж не как все?! Что так быстро?! Что ж вас пятеро, нас трое?! Уже прокурор поддерживает обвинение, так вы ещё. Вас семь человек всего. Это несправедливо! Хоть что-то позвольте нам! Отказали уже бог знает в каких ходатайствах, — с укором замечает Ефремов

— Эльман говорит, что суд это всё решит, что он честный и справедливый. Я не вижу этого! — резюмирует артист.