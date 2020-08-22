"Чем я отличаюсь от других граждан?! Это несправедливо!" Полная речь Ефремова на суде — аудио

Актёр Михаил Ефремов во время вчерашнего слушания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы сделал неожиданное заявление — он хочет подыскать себе более сильных адвокатов, а нынешних защитников Эльмана Пашаева и Елизавету Шаргородскую намерен оставить в качестве консультантов. Обвиняемый подробно объяснил суду причины своего решения. Речь Ефремова длилась три минуты. Лайф публикует аудио и стенограмму, чтобы читатели могли самостоятельно вникнуть в мотивы артиста.
— Вы, наверное, очень удивлены, что я говорил следователю и показывал ему свои синяки. И, наверное, это должно быть в документе юридическом. То, что здесь происходит, я думал, это будет поиск истины. А то, что здесь происходит, это не поиск истины. Совсем это другое. Это как-то иначе называется. Извините! Я когда садился, у меня там сзади обычно пристёгнут этот ремень, который был на пассажирском сиденье. Закинул я его, потом оторвался он. У меня память — есть такое понятие в кинематографе (я думаю, уважаемый Добровинский знает это понятие) — "монтаж салатом". То есть какие-то у меня блики. Я не знаю. Если я садился на пассажирское сиденье, я пристёгивался сзади. То есть перекидывал просто половину этого [ремня]. Он уже пристёгнут был всегда, этот ремень на пассажирском сиденье. Голова действительно болела страшно. Я сейчас увидел разбитое стекло. Может, я врезался действительно в это стекло. Но я не помню удара, я правду вам говорю, я не помню момента самой аварии, — говорит актёр и указывает на ещё одну деталь в деле.
— Ещё вам момент такой, который я вспоминаю, что я не стремился сесть за руль. Я вышел когда из паба, то, что там показывают, как я разворачиваюсь, это либо не я, либо это другой день, скорее всего. Просто другой день, потому что я из паба шёл за карточкой. У меня в машине, может, она и сейчас там, потому что её дома нет. Я заходил с пассажирской стороны, потому что она лежала между сиденьями. А что там было дальше, я не помню. Правда, не помню! — настаивает Ефремов.
— О словах уважаемого Женжебира вообще говорить не о чем, потому что они пришли туда позже всех. И ещё третий человек был в машине. Они об этом не сказали, это первое. Второе: что вам жалко одну экспертизу сделать?! Вам так вот нужно, у вас есть срок определённый, к определённому сроку закончить дело?! Почему каждый день? Другие дела идут долго, насколько я знал. Я, конечно, в первый раз нахожусь в суде, может, мой суд такой резонансный, что нужно каждый день, может быть, что-то изменяется в мире или я не очень понимаю почему. Чем я отличаюсь от других граждан?! Ходили, вы ходили на телепередачи, чтобы я как все. Ну так как все, так как все. Что ж не как все?! Что так быстро?! Что ж вас пятеро, нас трое?! Уже прокурор поддерживает обвинение, так вы ещё. Вас семь человек всего. Это несправедливо! Хоть что-то позвольте нам! Отказали уже бог знает в каких ходатайствах, — с укором замечает Ефремов
— Эльман говорит, что суд это всё решит, что он честный и справедливый. Я не вижу этого! — резюмирует артист.
Адвокат Добровинский признал за Ефремовым право найти защитников "посильнее"Обвиняемый имеет все основания заменить юристов, если они, по его мнению, недостаточно делают для его защиты, уверен собеседник Лайфа.
Как уже известно, далее Ефремов заявил о намерении найти "кого-то посильнее" Пашаева и Шаргородской, а их оставить в качестве консультантов. Артист добавил также, что в ходе судебных прений сторона обвинения "обхихикивала" его адвокатов, а также приводимые ими доказательства и свидетелей по делу.