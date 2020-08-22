В столице Южного Судана разбился самолёт. Погибло почти 20 человек

#BREAKING At least 17 die in aircraft crash in South #Sudan.



As per Local reports, the plane that belongs to South west Aviation which was heading to Northen Bahr el Ghazal state. pic.twitter.com/tV947hc9k1 — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) August 22, 2020

Всего через несколько минут после вылета из аэропорта столицы Южного Судана Джубы потерпел крушение грузовой самолёт, на борту которого находилось около 20 человек. По меньшей мере, 17 из них погибли, сообщает агентство Синьхуа.

— Согласно тому, что я видел, один человек был спасён и был немедленно доставлен в больницу. Мы насчитали 15 погибших человек и двух членов экипажа, в результате чего общее количество (жертв) достигло 17, — цитирует агентство очевидца происшествия Джозефа Майона.

Отмечается, что доступ спасателей к месту трагедии затруднён. Территория, куда упал самолёт, сильно заболочена.

По данным местных властей, самолёт принадлежал фирме South West Company и перевозил мотоциклы, автомобильные запчасти, а также продукты питания.