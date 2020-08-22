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В столице Южного Судана разбился самолёт. Погибло почти 20 человек

По предварительным данным, лишь одного удалось спасти.

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Всего через несколько минут после вылета из аэропорта столицы Южного Судана Джубы потерпел крушение грузовой самолёт, на борту которого находилось около 20 человек. По меньшей мере, 17 из них погибли, сообщает агентство Синьхуа.

— Согласно тому, что я видел, один человек был спасён и был немедленно доставлен в больницу. Мы насчитали 15 погибших человек и двух членов экипажа, в результате чего общее количество (жертв) достигло 17, — цитирует агентство очевидца происшествия Джозефа Майона.

Отмечается, что доступ спасателей к месту трагедии затруднён. Территория, куда упал самолёт, сильно заболочена.

По данным местных властей, самолёт принадлежал фирме South West Company и перевозил мотоциклы, автомобильные запчасти, а также продукты питания.

Пассажир во время полёта заметил, что стекло иллюминатора треснуло, и снял сущий ужас для аэрофобов

Огромное количество людей и так боятся летать на самолётах, а после этого видео аэрофобов станет ещё больше.

Напомним, ранее в Калужской области в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта погиб пилот. Лайф публиковал видео крушения.

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