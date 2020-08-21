Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пассажир во время полёта заметил, что стекло иллюминатора треснуло, и снял сущий ужас для аэрофобов

Огромное количество людей и так боятся летать на самолётах, а после этого видео аэрофобов станет ещё больше.

462

Кадры из видео © TikTok / karlll_

На днях канадец Карл Хаддад в своём TikTok-аккаунте прямо из салона самолёта опубликовал видео, которое тут же стало вирусным. Неудивительно: на кадрах парень заснял один из самых страшных кошмаров людей, которые передвигаются самолётами. По стеклу его иллюминатора вдруг пошла трещина, изрядно его перепугав.

Видео © TikTok / karlll_

Парень летел из Торонто в Монреаль и был ужасно вымотан. Ведь это был уже последний этап из длинной 27-часовой серии перелётов из Ливана. Карл так хотел спать, что уснул прямо на иллюминаторе, но, когда он проснулся, его тут же охватила паническая атака. Он тут же схватил телефон и начал записывать и саму трещину, и всё, что происходило дальше. Пытаясь справиться с приступом паники, канадец позвал стюардессу и показал, что произошло. Девушка тут же связалась с капитаном самолёта, чтобы он пришёл и изучил трещину.

Кадры из видео © TikTok / karlll_

Когда пилот осмотрел повреждение, он уверил Канадца, что оно некритичное, а значит беспокоиться не о чем. Но пообещал, что посадит самолёт так скоро, насколько это возможно. В своём интервью BuzzFeed Карл признался, что уже вскоре после разговора они начали опускаться. Всё прошло без проблем. Представители авиакомпании Air Canada подтвердили, что трещина не несла опасности для пассажиров.

Дорога взлетела на воздух вместе с мамой и тремя дочками, когда одна из них бросила петарду в канализацию — видео

Семья, гулявшая по улице китайского уезда Кайцзян, оказалась в эпицентре мощного взрыва — прямо под ними взорвались очистные сооружения.

Выбор редакции

Loading...