Пассажир во время полёта заметил, что стекло иллюминатора треснуло, и снял сущий ужас для аэрофобов

На днях канадец Карл Хаддад в своём TikTok-аккаунте прямо из салона самолёта опубликовал видео, которое тут же стало вирусным. Неудивительно: на кадрах парень заснял один из самых страшных кошмаров людей, которые передвигаются самолётами. По стеклу его иллюминатора вдруг пошла трещина, изрядно его перепугав.

Парень летел из Торонто в Монреаль и был ужасно вымотан. Ведь это был уже последний этап из длинной 27-часовой серии перелётов из Ливана. Карл так хотел спать, что уснул прямо на иллюминаторе, но, когда он проснулся, его тут же охватила паническая атака. Он тут же схватил телефон и начал записывать и саму трещину, и всё, что происходило дальше. Пытаясь справиться с приступом паники, канадец позвал стюардессу и показал, что произошло. Девушка тут же связалась с капитаном самолёта, чтобы он пришёл и изучил трещину.