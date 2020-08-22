ГИБДД разъяснила новые правила регистрации автомобилей в МФЦ

Россияне уже с конца августа смогут ставить автомобили на учёт не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Пресс-служба МВД России разъяснила новые правила регистрации машин.

Регистрировать автомобили в МФЦ разрешил соответствующим постановлением премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован 21 августа и вступит в силу 29 августа 2020 года. При этом в МВД уточнили, что, согласно новым правилам, сотрудники МФЦ будут заниматься лишь приёмом заявлений от автовладельцев и выдачей им документов и государственных регистрационных знаков.

— Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром ТС, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции, — пояснили в министерстве.