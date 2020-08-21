Россияне смогут регистрировать авто и мотоциклы в МФЦ

Жители России смогут регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина .

Нововведение позволит упростить процедуру регистрации, сэкономит время автовладельцам и расширит спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников Министерства внутренних дел к работе на территории центров госуслуг. Принимать заявления от владельцев транспортных средств и выдавать готовые документы будут сотрудники МФЦ.