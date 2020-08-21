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В Венеции отказались "топить" город по совету американских учёных

Исследователям порекомендовали дать уйти под воду Нью-Йорку или Калифорнии.

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Фото © Pixabay

Идея американских учёных позволить Венеции затонуть "в назидание человечеству" является абсурдной, ведь этот уникальный город появился вследствие климатических изменений. Об этом заявила венецианский гид и вице-президент ассоциации "Площадь Сан-Марко" Катерина Сопрадасси, комментируя научную работу Эрин Сикамп из Университета штата Северная Каролина.

Исследователь посчитала слишком значительными затраты на удержание Венеции на плаву и призвала дать городу возможность "трансформироваться". Сикамп полагает, что нужно оставить в первоначальном виде некоторые культурные объекты, страдающие от воздействия окружающей среды, чтобы они стали напоминанием человечеству о глобальном потеплении, которое оно спровоцировало.

Сопрадасси же предлагает учёному обратить свой взор на американские города, а не давать советы Европе. Она напомнила, что Паданская равнина, где впоследствии появилась Венеция, образовалась вследствие таяния ледника.

Тогда им надо дать утонуть Нью-Йорку или Калифорнии, и мы о них будем помнить только по их песенкам, потому что своей истории у них нет. Не знаю, отдают ли они себе отчёт в том, что говорят. Нельзя говорить о трате ресурсов, когда речь о каком-либо городе искусств, — это означает разрушить историю. Может, эти учёные подумали о том, как спасти свои города, а не европейские, а именно они стали колыбелью человечества на протяжении столетий, — заявила РИА "Новости" Сопрадасси.

Даже лебеди приплыли. В каналах Венеции из-за отсутствия туристов очистилась вода

Местные жители делятся кадрами, на которых удаётся разглядеть маленьких рыбок.

Ранее Венеция оказалась почти полностью затоплена водой из-за сильных ливней, обрушившихся на регион. Наводнение оказалось сильнейшим за последние 50 лет.

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