В Венеции отказались "топить" город по совету американских учёных

Идея американских учёных позволить Венеции затонуть "в назидание человечеству" является абсурдной, ведь этот уникальный город появился вследствие климатических изменений. Об этом заявила венецианский гид и вице-президент ассоциации "Площадь Сан-Марко" Катерина Сопрадасси, комментируя научную работу Эрин Сикамп из Университета штата Северная Каролина.
Исследователь посчитала слишком значительными затраты на удержание Венеции на плаву и призвала дать городу возможность "трансформироваться". Сикамп полагает, что нужно оставить в первоначальном виде некоторые культурные объекты, страдающие от воздействия окружающей среды, чтобы они стали напоминанием человечеству о глобальном потеплении, которое оно спровоцировало.
Сопрадасси же предлагает учёному обратить свой взор на американские города, а не давать советы Европе. Она напомнила, что Паданская равнина, где впоследствии появилась Венеция, образовалась вследствие таяния ледника.
— Тогда им надо дать утонуть Нью-Йорку или Калифорнии, и мы о них будем помнить только по их песенкам, потому что своей истории у них нет. Не знаю, отдают ли они себе отчёт в том, что говорят. Нельзя говорить о трате ресурсов, когда речь о каком-либо городе искусств, — это означает разрушить историю. Может, эти учёные подумали о том, как спасти свои города, а не европейские, а именно они стали колыбелью человечества на протяжении столетий, — заявила РИА "Новости" Сопрадасси.
Даже лебеди приплыли. В каналах Венеции из-за отсутствия туристов очистилась водаМестные жители делятся кадрами, на которых удаётся разглядеть маленьких рыбок.
Ранее Венеция оказалась почти полностью затоплена водой из-за сильных ливней, обрушившихся на регион. Наводнение оказалось сильнейшим за последние 50 лет.