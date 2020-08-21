В Венеции отказались "топить" город по совету американских учёных

— Тогда им надо дать утонуть Нью-Йорку или Калифорнии, и мы о них будем помнить только по их песенкам, потому что своей истории у них нет. Не знаю, отдают ли они себе отчёт в том, что говорят. Нельзя говорить о трате ресурсов, когда речь о каком-либо городе искусств, — это означает разрушить историю. Может, эти учёные подумали о том, как спасти свои города, а не европейские, а именно они стали колыбелью человечества на протяжении столетий, — заявила РИА "Новости" Сопрадасси.