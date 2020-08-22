В России могут разрешить покупать на маткапитал музыкальные инструменты

Особенности материнского капитала. На что можно потратить эти деньги и как избежать возможных проблем В этом году материнский капитал стали выплачивать и на первого ребёнка, суммы его тоже возросли. Тем не менее многие родители до сих пор не понимают, как и на что можно потратить эти деньги. В результате сталкиваются с рядом проблем. Какие подводные камни есть у материнского капитала и как можно их избежать?