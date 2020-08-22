В России могут разрешить покупать на маткапитал музыкальные инструменты

В России предложили разрешить тратить материнский капитал на музыкальные инструменты отечественного производства. Такая инициатива вошла в план Десятилетия детства от Министерства просвещения. Идею поддержали известные музыканты.
— Сейчас российские инструменты становятся очень качественными, выходят на уровень мировых. Это касается инструментов духовых, пианино, фортепиано. <…> Так что я думаю, это хорошая инициатива, — отметил в интервью телеканалу "360" саксофонист Игорь Бутман.
Особенности материнского капитала. На что можно потратить эти деньги и как избежать возможных проблемВ этом году материнский капитал стали выплачивать и на первого ребёнка, суммы его тоже возросли. Тем не менее многие родители до сих пор не понимают, как и на что можно потратить эти деньги. В результате сталкиваются с рядом проблем. Какие подводные камни есть у материнского капитала и как можно их избежать?
Идею поддержал и певец, пианист Дмитрий Маликов. Он уверен, что материнский капитал необходимо тратить на насущные вещи.
— Может для кого-то фортепиано — это вещь какая-то жизненно необходимая, ребёнок без этого не может жить. Тогда — пожалуйста, я не возражаю, — поделился мнением артист.
Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит родителям покупать технику для онлайн-учёбы за счёт материнского капитала.