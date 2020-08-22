Символ футбольного клуба "Урал" выпал из мотоцикла на поле — видео

«Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаем на ноги» 👆 pic.twitter.com/9MzVLhZXFs — ФК Урал (@FCURAL) August 22, 2020

Зрители футбольного матча между "Краснодаром" и "Уралом" стали свидетелями инцидента с падением главного символа екатеринбургской команды — шмеля. По задумке организаторов встречи, во время перерыва между таймами на поле должен был появиться маскот уральской команды, при этом ехать он должен в люльке мотоцикла.

Однако во время выезда техники из подтрибунного помещения водитель сделал слишком резкий манёвр, чтобы эффектно приподнять мотоцикл на два колеса. Шмель такого поворота событий явно не ожидал и потому буквально вылетел из люльки. Впрочем, сделав пару кувырков, он встал на ноги, добежал до мотоцикла и поехал дальше вдоль трибун, приветствуя болельщиков.

— Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаём на ноги, — подписали комичную ситуацию на официальной странице самого уральского клуба в "Твиттере".

Уральцам в итоге удалось одержать победу над гостями встречи. Единственный гол в игре забил Вячеслав Подберёзкин на третьей минуте первого тайма.