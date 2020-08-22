СМИ узнали о несостоявшемся свидетеле в деле Михаила Ефремова

СМИ узнали имя несостоявшегося звёздного свидетеля по делу Михаила Ефремова. Как пишет МК, им должен был стать не менее известный актёр Алексей Горбунов.

По информации издания, Горбунов должен был свидетельствовать, что артист спешил в больницу по его просьбе. Однако актёр отказался участвовать в скандальном деле после того, как защита Ефремова в очередной раз "переобулась".

О том, что "некий известный актёр" с Украины выступит в процессе на стороне защиты, заявлял сам Эльман Пашаев. Однако вскоре он сменил свою позицию, заявив, что во время аварии Ефремов мог сидеть на пассажирском сиденье.

— Горбунов давно уехал на Украину, и вряд ли его что-то связывает с Россией. Всё, что я услышала (о возможной поездке Ефремова в больницу по просьбе друга. — Прим. Лайф), мне кажется бредом и не соответствует, по моему мнению, действительности, — заявила изданию агент Горбунова Елена.

Также она отметила, что не слышала от актёра ничего о звонках адвоката Пашаева. По словам агента, Горбунов следит за делом о ДТП с участием Михаила Ефремова, однако она не думает, что актёр захочет комментировать ситуацию.