Украина пожаловалась на "присоединение" Крыма к России финским телевидением

Посольство Украины в Финляндии опубликовало в социальных сетях сообщение, в котором обвинило один из финских телеканалов в признании Крыма российским. Причиной тому послужил утренний сюжет на телеканале YLE, в котором во время интервью с президентом страны показали карту Европы. Полуостров на ней был окрашен в те же цвета, что и территория России.
— Требуем поменять карту, — заявили в диппредставительстве.
"Я была морально уничтожена". Глюкоза объяснила, почему назвала Крым украинскимНесколько дней назад она решила повидать друзей, живущих в Незалежной, и записать новую музыку.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что введённые в отношении России санкции, мешающие развитию Крымского полуострова, создают проблемы. Однако при этом глава государства заверил, что эти сложности преодолимы.
Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.