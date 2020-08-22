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Украина пожаловалась на "присоединение" Крыма к России финским телевидением

В посольстве потребовали поменять, по их мнению, неправильную карту.

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Фото © Yle

Посольство Украины в Финляндии опубликовало в социальных сетях сообщение, в котором обвинило один из финских телеканалов в признании Крыма российским. Причиной тому послужил утренний сюжет на телеканале YLE, в котором во время интервью с президентом страны показали карту Европы. Полуостров на ней был окрашен в те же цвета, что и территория России.

Требуем поменять карту, заявили в диппредставительстве.

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Несколько дней назад она решила повидать друзей, живущих в Незалежной, и записать новую музыку.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что введённые в отношении России санкции, мешающие развитию Крымского полуострова, создают проблемы. Однако при этом глава государства заверил, что эти сложности преодолимы.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

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