Украина пожаловалась на "присоединение" Крыма к России финским телевидением

Посольство Украины в Финляндии опубликовало в социальных сетях сообщение, в котором обвинило один из финских телеканалов в признании Крыма российским. Причиной тому послужил утренний сюжет на телеканале YLE, в котором во время интервью с президентом страны показали карту Европы. Полуостров на ней был окрашен в те же цвета, что и территория России.