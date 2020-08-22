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В Сибири в День флага России завершили 160-километровый заплыв — видео

Спортсмены сменяли друг друга каждые полчаса на протяжении четырёх дней.

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Видео © VK / Правительство Красноярского края

В Красноярске состоялся ежегодный заплыв по Енисею, приуроченный ко Дню Государственного флага России. Восемь участников эстафеты за четыре дня проплыли более 160 километров. Об этом сообщает правительство Красноярского края.

Мы уже четвёртый год подряд организовываем заплывы чемпионов мира. Мы своим примером хотим показать, в первую очередь, как надо любить родину. Не только любить, а уважать, — рассказал организатор эстафетного заплыва Александр Гуляков.

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29 лет назад страна вернула свой исторический триколор.

На протяжение всего маршрута рядом с участниками находился врач, а сами пловцы сменяли друг друга каждые полчаса. Спортсмены финишировали в заливе Шумиха под Красноярском и вместе вышли с флагами из воды. Помимо Дня государственного триколора эстафету также приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвятили памяти о погибшем чемпионе по плаванию в холодной воде Николае Петшаке.

Ранее в честь Дня российского флага "Роскосмос" показал снимок гигантского триколора на стене Саяно-Шушенской ГЭС из космоса, длина граффити составляет более полукилометра.

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