В Сибири в День флага России завершили 160-километровый заплыв — видео

Видео © VK / Правительство Красноярского края

В Красноярске состоялся ежегодный заплыв по Енисею, приуроченный ко Дню Государственного флага России. Восемь участников эстафеты за четыре дня проплыли более 160 километров. Об этом сообщает правительство Красноярского края.

— Мы уже четвёртый год подряд организовываем заплывы чемпионов мира. Мы своим примером хотим показать, в первую очередь, как надо любить родину. Не только любить, а уважать, — рассказал организатор эстафетного заплыва Александр Гуляков.

На протяжение всего маршрута рядом с участниками находился врач, а сами пловцы сменяли друг друга каждые полчаса. Спортсмены финишировали в заливе Шумиха под Красноярском и вместе вышли с флагами из воды. Помимо Дня государственного триколора эстафету также приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвятили памяти о погибшем чемпионе по плаванию в холодной воде Николае Петшаке.