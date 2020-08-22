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Пострадавшие при взрыве в Ярославле получат по 200 тысяч рублей

Решение о выплатах за утерю единственного жилья будет приниматься 24 августа.

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Фото © LIFE

Пострадавшие при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Ярославле получат по 200 тысяч и компенсацию за потерю жилья. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

По 200 тысяч будет выплачено тем, кто сейчас находится в больнице. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья, — сказал глава региона.

Семьи погибших при взрыве газа в доме в Ярославле получат по миллиону рублей

По последним данным, жертвами ЧП стали три человека, среди них малолетний ребёнок.

Как сообщал Лайф, накануне на улице Батова в Ярославле произошёл взрыв, в результате которого обвалилось несколько этажей. Повреждено 12 квартир, из них шесть полностью разрушились. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка.

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