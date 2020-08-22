Пострадавшие при взрыве в Ярославле получат по 200 тысяч рублей

Пострадавшие при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Ярославле получат по 200 тысяч и компенсацию за потерю жилья. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
— По 200 тысяч будет выплачено тем, кто сейчас находится в больнице. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья, — сказал глава региона.
Семьи погибших при взрыве газа в доме в Ярославле получат по миллиону рублейПо последним данным, жертвами ЧП стали три человека, среди них малолетний ребёнок.
Как сообщал Лайф, накануне на улице Батова в Ярославле произошёл взрыв, в результате которого обвалилось несколько этажей. Повреждено 12 квартир, из них шесть полностью разрушились. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка.