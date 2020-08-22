Равшана Куркова поразила поклонников своей внешностью в 40-летний юбилей

Звезда сериала "Барвиха" и "Звоните Ди Каприо" Равшана Куркова 22 августа отмечает 40-летний юбилей. На своей странице в "Инстаграме" актриса поблагодарила фанатов за поздравления и поддержку, опубликовала фото, которые заставляют усомниться, что она разменяла пятый десяток.
— Друзья! Спасибо за ваши поздравления! Хочу ещё раз поблагодарить за ежедневную поддержку, адекватность и дружелюбную атмосферу, которая много лет царит на моей странице благодаря вам! Вы очень крутые и вдохновляете быть лучше, — написала актриса.
Кто из бывших мужчин Равшаны Курковой подходит ей больше всегоБывший муж Равшаны Курковой, с которым девушка была в браке четыре года, станет отцом во второй раз. На премьере фильма "Ученик" возлюбленная Артёма Ткаченко показала округлившийся живот. Однако пока бывшие возлюбленные Курковой налаживают личную жизнь, сама актриса, которая так мечтает о детях, остаётся одна. Лайф предлагает помочь Равшане и выбрать, кто из её бывших больше всего подходил девушке.
Ранее Лайф сообщал, что популярная российская актриса Ирина Горбачёва раскрыла личность своего возлюбленного.