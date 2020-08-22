Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 августа 2020, 15:31
66614

Равшана Куркова поразила поклонников своей внешностью в 40-летний юбилей

Сама актриса считает, что находится на пороге самого крутого и захватывающего десятилетия её жизни.

Звезда сериала "Барвиха" и "Звоните Ди Каприо" Равшана Куркова 22 августа отмечает 40-летний юбилей. На своей странице в "Инстаграме" актриса поблагодарила фанатов за поздравления и поддержку, опубликовала фото, которые заставляют усомниться, что она разменяла пятый десяток.

Друзья! Спасибо за ваши поздравления! Хочу ещё раз поблагодарить за ежедневную поддержку, адекватность и дружелюбную атмосферу, которая много лет царит на моей странице благодаря вам! Вы очень крутые и вдохновляете быть лучше, — написала актриса.

Кто из бывших мужчин Равшаны Курковой подходит ей больше всего
Кто из бывших мужчин Равшаны Курковой подходит ей больше всего

Ранее Лайф сообщал, что популярная российская актриса Ирина Горбачёва раскрыла личность своего возлюбленного.

BannerImage
Михаил Аксёнов
  • Новости
  • Равшана Куркова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar