Равшана Куркова поразила поклонников своей внешностью в 40-летний юбилей

Кто из бывших мужчин Равшаны Курковой подходит ей больше всего Бывший муж Равшаны Курковой, с которым девушка была в браке четыре года, станет отцом во второй раз. На премьере фильма "Ученик" возлюбленная Артёма Ткаченко показала округлившийся живот. Однако пока бывшие возлюбленные Курковой налаживают личную жизнь, сама актриса, которая так мечтает о детях, остаётся одна. Лайф предлагает помочь Равшане и выбрать, кто из её бывших больше всего подходил девушке.