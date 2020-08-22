Равшана Куркова поразила поклонников своей внешностью в 40-летний юбилей

Сама актриса считает, что находится на пороге самого крутого и захватывающего десятилетия её жизни.

Звезда сериала "Барвиха" и "Звоните Ди Каприо" Равшана Куркова 22 августа отмечает 40-летний юбилей. На своей странице в "Инстаграме" актриса поблагодарила фанатов за поздравления и поддержку, опубликовала фото, которые заставляют усомниться, что она разменяла пятый десяток.

— Друзья! Спасибо за ваши поздравления! Хочу ещё раз поблагодарить за ежедневную поддержку, адекватность и дружелюбную атмосферу, которая много лет царит на моей странице благодаря вам! Вы очень крутые и вдохновляете быть лучше, — написала актриса.