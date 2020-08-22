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Бывший муж Лолиты стал бездомным

Пара объявила о расставании летом 2019 года, оба уже обзавелись новыми половинками, но ещё год продолжали находиться в официальном браке.

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Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Бывший муж Лолиты Милявской выписался из квартиры певицы и официально стал лицом без определённого места жительства. Как стало известно изданию "Стархит", Дмитрий Иванов до сих пор был зарегистрирован в столичной жилплощади артистки.

Чтобы выписать экс-супруга из квартиры, Лолита подала в суд. После положительного решения суда Иванов добровольно исполнил исковые требования. Адвокат певицы Сергей Жорин подтвердил это "Стархиту". Издание также опубликовало выписку из домовой книги с соответствующей отметкой.

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Возлюбленный исполнительницы оказался бизнесменом.

Напомним, в начале июля 2019 года Лолита Милявская объявила о расставании с пятым мужем. Процесс проходил не без сложностей и сопровождался бурным выяснением отношений между сторонами. Пара рассталась после девяти лет официального брака. Лолита обвиняла мужа в изменах, однако тот всё отрицал. В итоге выяснилось, что Иванов за год до расставания влюбился в другую и всё это время содержал её на деньги супруги. В апреле певица развелась с супругом.

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