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Глава ДНР рассказал, сколько жителей республики получили гражданство РФ в упрощённом порядке

Денис Пушилин отметил, что Донбасс "душою и сердцем ощущает себя частью великой страны".

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Фото © Валентин Спринчак / ТАСС

В Донецкой Народной Республике уже более 130 тысяч жителей получили российское гражданство в упрощённом порядке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём поздравлении по случаю Дня Государственного флага России.

Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны — России. С праздником, друзья, — написал Пушилин в telegram–канале.

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Кроме того, нынешний гимн РФ приходится по душе 63% россиян, а современный герб нравится 68% жителей страны.

Он также отметил, что День флага России — это праздник, который может сплотить всех русских людей "независимо от того, на какой территории они проживают".

День Государственного флага России ежегодно отмечается 22 августа. В этом году россияне отмечают его по-разному, но неизменно торжественно.

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