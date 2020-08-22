Глава ДНР рассказал, сколько жителей республики получили гражданство РФ в упрощённом порядке

В Донецкой Народной Республике уже более 130 тысяч жителей получили российское гражданство в упрощённом порядке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём поздравлении по случаю Дня Государственного флага России.
— Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны — России. С праздником, друзья, — написал Пушилин в telegram–канале.
Опрос: Три четверти россиян считают национальный флаг подходящим для страныКроме того, нынешний гимн РФ приходится по душе 63% россиян, а современный герб нравится 68% жителей страны.
Он также отметил, что День флага России — это праздник, который может сплотить всех русских людей "независимо от того, на какой территории они проживают".
День Государственного флага России ежегодно отмечается 22 августа. В этом году россияне отмечают его по-разному, но неизменно торжественно.