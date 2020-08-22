Экономисты оценили вероятность новых выплат по десять тысяч рублей на ребёнка

Экономисты и политики поделились мнением, могут ли власти страны принять решение о новой волне выплат семьям с детьми до 16 лет и случится ли это до 1 сентября. Мнение экспертов собрал МК.

Как считает доктор экономических наук Игорь Николаев, решение о новых выплатах вряд ли примут до начала учебного года. Правительству эти деньги нужны на чёрный день, чтобы обезопасить экономику в случае новых потрясений.

— Думаю, что правительство не пойдёт на такой шаг. Многие эксперты исходят из того, что осенью нового "закрытия" экономики на пандемию, как весной, не случится. Следовательно, властям не придётся прибегать к оперативным действиям, как в апреле. Но от такого развития событий никто не застрахован, — полагает Николаев.

По его мнению, спрос на нефть и цены на чёрное золото до желаемых уровней в ближайшее время не восстановятся.

Первый заместитель председателя социального Комитета Совфеда Валерий Рязанский напомнил, что с апреля государство выделило около 580 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Эти деньги не были предусмотрены в текущем бюджете. И для новых дополнительных расходов в сотни миллиардов рублей нужно политическое решение.

— Скорее всего, региональные власти будут оказывать помощь наиболее нуждающимся семьям при подготовке ребят к школе. Но веерных выплат по десять тысяч рублей вряд ли следует ожидать. Затраты слишком велики, — полагает Рязанский.