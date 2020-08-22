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Экономисты оценили вероятность новых выплат по десять тысяч рублей на ребёнка

В текущем бюджете такие деньги не предусмотрены.

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Фото © Pixabay

Экономисты и политики поделились мнением, могут ли власти страны принять решение о новой волне выплат семьям с детьми до 16 лет и случится ли это до 1 сентября. Мнение экспертов собрал МК.

Как считает доктор экономических наук Игорь Николаев, решение о новых выплатах вряд ли примут до начала учебного года. Правительству эти деньги нужны на чёрный день, чтобы обезопасить экономику в случае новых потрясений.

Думаю, что правительство не пойдёт на такой шаг. Многие эксперты исходят из того, что осенью нового "закрытия" экономики на пандемию, как весной, не случится. Следовательно, властям не придётся прибегать к оперативным действиям, как в апреле. Но от такого развития событий никто не застрахован, — полагает Николаев.

По его мнению, спрос на нефть и цены на чёрное золото до желаемых уровней в ближайшее время не восстановятся.

Первый заместитель председателя социального Комитета Совфеда Валерий Рязанский напомнил, что с апреля государство выделило около 580 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Эти деньги не были предусмотрены в текущем бюджете. И для новых дополнительных расходов в сотни миллиардов рублей нужно политическое решение.

Зарплаты и стипендии с 1 сентября. Какие выплаты вырастут в начале учебного года

Лайф выяснил, кто сможет больше зарабатывать с 1 сентября, а также кого из студентов ждёт прибавка к стипендии.

Скорее всего, региональные власти будут оказывать помощь наиболее нуждающимся семьям при подготовке ребят к школе. Но веерных выплат по десять тысяч рублей вряд ли следует ожидать. Затраты слишком велики, — полагает Рязанский.

Напомним, Лайф уже писал о возможных дополнительных выплатах для россиян к 1 сентября. Сейчас решение о финансовой помощи уже принято в некоторых регионах.

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