На кампанию по переизбранию Трампа потратили рекордную сумму

На кампанию по переизбранию президента США Дональда Трамп уже было потрачено более $1 млрд, что является рекордной суммой на данном этапе предвыборной гонки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующую финансовую документацию.

Американский лидер начал собирать и тратить деньги на своё переизбрание ещё в 2017 году, то есть сразу после вступления на пост главы государства. В итоге его штаб, Республиканская партия и два аффилированных комитета израсходовали более одного миллиарда долларов.

Для сравнения: на предвыборную кампанию 44-го президента США Барака Обамы в 2012 году к сопоставимому моменту избирательного цикла было потрачено $643 миллиона.