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На кампанию по переизбранию Трампа потратили рекордную сумму

Миллиардер занялся продвижением своей кандидатуры сразу после вступления на пост главы государства.

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На кампанию по переизбранию президента США Дональда Трамп уже было потрачено более $1 млрд, что является рекордной суммой на данном этапе предвыборной гонки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующую финансовую документацию.

Американский лидер начал собирать и тратить деньги на своё переизбрание ещё в 2017 году, то есть сразу после вступления на пост главы государства. В итоге его штаб, Республиканская партия и два аффилированных комитета израсходовали более одного миллиарда долларов.

Для сравнения: на предвыборную кампанию 44-го президента США Барака Обамы в 2012 году к сопоставимому моменту избирательного цикла было потрачено $643 миллиона.

Трамп указал на ложь Байдена, которую тот произнёс, когда соглашался участвовать в выборах

По словам лидера США, экс-вице-президент и дальше продолжит обманывать американцев.

Ранее Лайф сообщал, что в качестве кандидата в президенты от демократов был назначен Джо Байден. При этом сам он ещё до своего назначения выбрал Харрис себе в напарники.

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