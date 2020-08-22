На кампанию по переизбранию Трампа потратили рекордную сумму

На кампанию по переизбранию президента США Дональда Трамп уже было потрачено более $1 млрд, что является рекордной суммой на данном этапе предвыборной гонки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующую финансовую документацию.
Американский лидер начал собирать и тратить деньги на своё переизбрание ещё в 2017 году, то есть сразу после вступления на пост главы государства. В итоге его штаб, Республиканская партия и два аффилированных комитета израсходовали более одного миллиарда долларов.
Для сравнения: на предвыборную кампанию 44-го президента США Барака Обамы в 2012 году к сопоставимому моменту избирательного цикла было потрачено $643 миллиона.
Трамп указал на ложь Байдена, которую тот произнёс, когда соглашался участвовать в выборахПо словам лидера США, экс-вице-президент и дальше продолжит обманывать американцев.
Ранее Лайф сообщал, что в качестве кандидата в президенты от демократов был назначен Джо Байден. При этом сам он ещё до своего назначения выбрал Харрис себе в напарники.