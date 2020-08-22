"Не испытываю чувства вины". Вдова Табакова раскрыла, как развивался их роман

Вдова народного артиста СССР Олега Табакова Марина Зудина призналась, что не испытывает вины за то, что увела его из другой семьи. По словам актрисы, она не претендовала на роль единственной в жизни возлюбленного, решение о разводе с первой супругой принял сам Табаков.

— Наверное, меня многие осудят — я не испытываю чувства вины, потому что я ничего не разрушала, я лишилась возможности дважды иметь ребёнка и никогда никого в жизни не упрекнула. Это всегда был мой выбор, — сказала Зудина.

Как рассказала актриса в документальном фильме "Олег Табаков. Что останется после тебя", премьера которого состоялась на Первом канале, во время романа с Табаковым она делала аборт дважды, так как считала себя незрелой. Свои отношения пара скрывала десять лет, а пожениться они решили, когда Зудина вновь была беременна.

— Если бы я очень хотела родить, я бы, несмотря ни на что, родила, но я не была готова. Я никогда не ставила никому условия и не боролась, — призналась вдова актёра.