В Германии признали правильной экономическую стратегию Путина

Золото покидает Россию. Что будет с ценами на драгметалл Впервые в истории современной России экспорт золота принёс больше выручки, чем продажа газа, следует из данных ФТС и ЦБ. Почему драгметалл активно вывозят из страны, как ведут себя котировки и что будет с ценами на золото — разбирался Лайф.