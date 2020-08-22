В Германии признали правильной экономическую стратегию Путина

Решение президента России Владимира Путина увеличивать золотые запасы страны оказалось эффективной мерой на фоне пандемии коронавируса и вызванного ею глобального экономического кризиса. Такую оценку экономической политике РФ дал ответственный редактор экономического отдела одной из ведущих газет Германии Die Welt Хольгер Цшепиц.
Как сообщает Deutsche Welle, Цшепиц ранее выступал главным критиком этой же экономической модели Москвы и предупреждал, что наращивание золотых резервов является ошибкой России. Однако нынешний рекордный рост цены на золото заставил обозревателя изменить своё мнение.
— Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей, — заметил эксперт.
Частично с такой точкой зрения согласен другой немецкий публицист и издатель Вольфрам Ваймер. Он тоже считает, что наращивание Россией золотых резервов не было главной целью экономической политики Владимира Путина, его прежде всего заботила зависимость страны от курса американского доллара. За проводимую политику Ваймер назвал Путина человеком недели в своей колонке на портале телеканала n-tv.
Золото покидает Россию. Что будет с ценами на драгметаллВпервые в истории современной России экспорт золота принёс больше выручки, чем продажа газа, следует из данных ФТС и ЦБ. Почему драгметалл активно вывозят из страны, как ведут себя котировки и что будет с ценами на золото — разбирался Лайф.
Как сообщал Лайф, в начале августа цена на золото побила очередной максимум. В ходе торгов на бирже Comex стоимость драгоценного металла достигла $2013,7 за тройскую унцию.