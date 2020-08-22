Масштабный пожар вспыхнул на кирпичном заводе в Башкирии. Огонь охватил тысячи квадратных метров

Крупный пожар произошёл в городе Давлеканове в Башкирии. Огонь охватил здание кирпичного завода на улице Рабочей. Как сообщает региональное управление МЧС России, площадь возгорания на данный момент составляет 6000 квадратных метров.
С завода эвакуировали 18 сотрудников, пострадавших среди них нет. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению огня привлечено 46 человек и 16 единиц техники.
В Петербурге рассказали о загадочном катере, появившемся у ресторана "Паруса" незадолго до пожараЭксперты отметили, что во всём разберётся следствие.
Накануне Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге пожар уничтожил легендарный ресторан "Парус". В Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области считают, что причиной возгорания стал поджог.