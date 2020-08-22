Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Масштабный пожар вспыхнул на кирпичном заводе в Башкирии. Огонь охватил тысячи квадратных метров

Работников с предприятия успели эвакуировать.

43

Видео пожара в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Крупный пожар произошёл в городе Давлеканове в Башкирии. Огонь охватил здание кирпичного завода на улице Рабочей. Как сообщает региональное управление МЧС России, площадь возгорания на данный момент составляет 6000 квадратных метров.

С завода эвакуировали 18 сотрудников, пострадавших среди них нет. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению огня привлечено 46 человек и 16 единиц техники.

В Петербурге рассказали о загадочном катере, появившемся у ресторана "Паруса" незадолго до пожара

Эксперты отметили, что во всём разберётся следствие.

Накануне Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге пожар уничтожил легендарный ресторан "Парус". В Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области считают, что причиной возгорания стал поджог.

Выбор редакции

Loading...