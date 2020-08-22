Масштабный пожар вспыхнул на кирпичном заводе в Башкирии. Огонь охватил тысячи квадратных метров

Видео пожара в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Крупный пожар произошёл в городе Давлеканове в Башкирии. Огонь охватил здание кирпичного завода на улице Рабочей. Как сообщает региональное управление МЧС России, площадь возгорания на данный момент составляет 6000 квадратных метров.

С завода эвакуировали 18 сотрудников, пострадавших среди них нет. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению огня привлечено 46 человек и 16 единиц техники.