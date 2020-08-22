В Германии рассказали о состоянии Навального после его перевозки на спецборте

Видео © LIFE
Состояние блогера Алексея Навального оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом рассказал основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавший транспортировку пациента в немецкую клинику.
— Самое главное, что можно сказать на данный момент, это то, что состояние пациента стабильно тяжёлое, — заявил Бизил.
С полицейским эскортом. Навального доставили в немецкую клинику "Шарите" — видеоИз Омска в Берлин блогер был доставлен спецбортом.
По данным Bild, самолёт с Навальным приземлился не в Шёнефельде, как сообщалось ранее, а на периферийном аэродроме Тегеле. Такое решение якобы было принято для маскировки от журналистов. Вместе с блогером в Берлин также прибыла его супруга Юлия.
Напомним, Алексей Навальный почувствовал недомогание во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Самолёт авиакомпании S7 Airlines вынужденно сел в Омске, где его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики полностью исключили диагноз "отравление". Позже Навального спецбортом доставили в Берлин, где он будет проходить дальнейшее лечение.