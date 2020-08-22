Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Германии рассказали о состоянии Навального после его перевозки на спецборте

Блогер будет проходить лечение в немецкой клинике "Шарите".

379

Видео © LIFE

Состояние блогера Алексея Навального оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом рассказал основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавший транспортировку пациента в немецкую клинику.

Самое главное, что можно сказать на данный момент, это то, что состояние пациента стабильно тяжёлое, — заявил Бизил.

С полицейским эскортом. Навального доставили в немецкую клинику "Шарите" — видео

Из Омска в Берлин блогер был доставлен спецбортом.

По данным Bild, самолёт с Навальным приземлился не в Шёнефельде, как сообщалось ранее, а на периферийном аэродроме Тегеле. Такое решение якобы было принято для маскировки от журналистов. Вместе с блогером в Берлин также прибыла его супруга Юлия.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал недомогание во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Самолёт авиакомпании S7 Airlines вынужденно сел в Омске, где его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики полностью исключили диагноз "отравление". Позже Навального спецбортом доставили в Берлин, где он будет проходить дальнейшее лечение.

Выбор редакции

Loading...