В Германии рассказали о состоянии Навального после его перевозки на спецборте

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Состояние блогера Алексея Навального оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом рассказал основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавший транспортировку пациента в немецкую клинику.

— Самое главное, что можно сказать на данный момент, это то, что состояние пациента стабильно тяжёлое, — заявил Бизил.

По данным Bild, самолёт с Навальным приземлился не в Шёнефельде, как сообщалось ранее, а на периферийном аэродроме Тегеле. Такое решение якобы было принято для маскировки от журналистов. Вместе с блогером в Берлин также прибыла его супруга Юлия.