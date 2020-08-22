В Финляндии заявили о необходимости "Северного потока — 2" для Европы

Несмотря на давление со стороны США, финский энергетический госконцерн Fortum поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток — 2". Глава компании Маркус Руарамо убеждён, что проект нужен Европе.

По его мнению, "больше источников газа для ЕС лучше, чем меньше". Глава Fortum также отметил в интервью изданию Yle, что "Северный поток — 2" повышает энергетическую безопасность Европы, поскольку компенсирует снижение добычи газа в ЕС и Великобритании.

В Fortum положительно отзываются о том, что 24 страны Евросоюза оказывают политическую поддержку газопроводу "Северный поток — 2" и выступают против угроз США.