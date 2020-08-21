Угрозы США из-за "Северного потока — 2" в Германии назвали верхом наглости

Угрозы сенаторов Соединённых Штатов в отношении газопровода "Северный поток — 2" являются "верхом наглости". Такое мнение в беседе с Süddeutsche Zeitung выразил бургомистр немецкого Засница Франк Крахт.

Американские ограничительные меры против компаний, занимавшихся укладкой труб газопровода, градоначальник назвал "первой наглостью".

— Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трёх сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний, — отметил Крахт.

По мнению бургомистра, официальному Берлину необходимо доказать всему миру, что его нельзя запугать. Крахт подчеркнул, что надеется на скорейшую достройку "Северного потока — 2".

Ранее против американских ограничительных мер по "Северному потоку — 2" выступили страны Евросоюза.

В начале августа в американском сенате выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засница — тот должен прекратить работы по поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", иначе морская гавань столкнётся с экономическими трудностями.