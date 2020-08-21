Угрозы США из-за "Северного потока — 2" в Германии назвали верхом наглости

Угрозы сенаторов Соединённых Штатов в отношении газопровода "Северный поток — 2" являются "верхом наглости". Такое мнение в беседе с Süddeutsche Zeitung выразил бургомистр немецкого Засница Франк Крахт.
Американские ограничительные меры против компаний, занимавшихся укладкой труб газопровода, градоначальник назвал "первой наглостью".
— Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трёх сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний, — отметил Крахт.
"Это ложный путь". Германия жёстко ответила на угрозы США из-за "Северного потока — 2"Глава МИД ФРГ заверил, что чётко подчеркнул свою позицию в разговоре с американским госсекретарём.
По мнению бургомистра, официальному Берлину необходимо доказать всему миру, что его нельзя запугать. Крахт подчеркнул, что надеется на скорейшую достройку "Северного потока — 2".
Ранее против американских ограничительных мер по "Северному потоку — 2" выступили страны Евросоюза.
В начале августа в американском сенате выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засница — тот должен прекратить работы по поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", иначе морская гавань столкнётся с экономическими трудностями.
Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступает Вашингтон.