Ветеран ВМС США объяснил опасность борьбы с российскими подлодками

Размышления Вашингтона и НАТО над эффективными способами борьбы с российскими подлодками в случае начала военного конфликта чреваты применением ядерного оружия. Такого мнения придерживается ветеран американских Военно-морских сил, автор книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорд Дисмьюкс.
Как утверждает специалист, мнение которого приводит издание Naval College Review, атомные подлодки РФ являются одним из ключевых факторов сдерживания. Соответственно, официальную Москву будет сильно раздражать любая угроза, относящаяся к данным лодкам.
— Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединённым Штатам не следует угрожать российским атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами на борту, — отметил Дисмьюкс.
Неуловимый русский "Посейдон". Почему США так боятся ядерного удара из глубинУничтожить "ядерную торпеду" ВМС США теоретически могут, но для этого нужно очень постараться. Пока же российское современное подводное оружие считается одним из лучших в мире и доставляет много беспокойства военным НАТО. Не зря американские военные ищут способы, как можно остановить "Посейдон" и вычислить его носителей.
Ветеран ВМС США заверил, что в подобных ситуациях неудача будет предпочтительнее успеха. По мнению эксперта, Вашингтон и союзники должны пересмотреть стратегию активной борьбы с субмаринами РФ у российских же берегов. Дисмьюкс напомнил, что проблемы обычно появляются не из-за того, что человек что-то не знает, а из-за полной уверенности в чём-либо.
Ранее проход российской подлодки восхитил отдыхавших на яхте шведов. Друзья были поражены размерами субмарины.