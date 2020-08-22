В Воронеже ищут родителей найденной на улице 1,5-годовалой девочки

В Воронеже разыскивают родителей полуторагодовалой девочки, которую нашли сегодня ночью на улице Писарева. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России, малышку в коляске обнаружили прохожие.

— Примерно около полуночи на улице Писарева в Левобережном районе Воронежа найдена девочка в возрасте примерно полутора лет. Сейчас девочка в медучреждении, — уточнили в управлении.

Фото © "Лиза алерт"

Сейчас пытаются отыскать родителей ребёнка. К поискам присоединились и волонтёры отряда "Лиза алерт". Они обратились в соцсетях к горожанам с просьбой поделиться любой информацией о родных малышки. У найденного на улице ребёнка тёмные глаза, русые волосы, она ростом 86 см. Малышка была одета в розовую кофточку в белый горох и белые штаны в чёрную крапинку. Сведения можно сообщить по телефонам: 112 или 8(473) 269-68-00.