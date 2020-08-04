Стоимость золота снова обновила исторический максимум

Цена золота обновила исторический максимум: в ходе торгов на бирже Comex стоимость драгоценного металла достигла $2013,7 за тройскую унцию.
Напомним, 27 июля стоимость тройской унции золота побила исторический максимум, установленный в сентябре 2011 года, и поднялась выше отметки в $1910. При этом уже 31 июля его цена составила $2005,4.
Золото покидает Россию. Что будет с ценами на драгметаллВпервые в истории современной России экспорт золота принёс больше выручки, чем продажа газа, следует из данных ФТС и ЦБ. Почему драгметалл активно вывозят из страны, как ведут себя котировки и что будет с ценами на золото — разбирался Лайф.
С золотом связан и российский рекорд: во втором квартале 2020 года экспорт этого драгметалла из РФ в денежном эквиваленте превысил продажу трубопроводного газа за рубеж.