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Стоимость золота снова обновила исторический максимум

Начиная с 27 июля нынешнего года цена драгметалла побила уже несколько рекордов.

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Фото © Pixabay

Цена золота обновила исторический максимум: в ходе торгов на бирже Comex стоимость драгоценного металла достигла $2013,7 за тройскую унцию.

Напомним, 27 июля стоимость тройской унции золота побила исторический максимум, установленный в сентябре 2011 года, и поднялась выше отметки в $1910. При этом уже 31 июля его цена составила $2005,4.

Золото покидает Россию. Что будет с ценами на драгметалл

Впервые в истории современной России экспорт золота принёс больше выручки, чем продажа газа, следует из данных ФТС и ЦБ. Почему драгметалл активно вывозят из страны, как ведут себя котировки и что будет с ценами на золото — разбирался Лайф.

С золотом связан и российский рекорд: во втором квартале 2020 года экспорт этого драгметалла из РФ в денежном эквиваленте превысил продажу трубопроводного газа за рубеж.

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