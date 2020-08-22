Количество умерших от коронавируса в мире достигло 800 тысяч человек

Число умерших от заболевания коронавирусной инфекцией в мире достигло 800 тысяч человек. Такие данные на своём сайте приводит американский Университет Джонса Хопкинса, который занимается сбором статистических данных по пандемии.

На первом месте по числу умерших находятся США. Там выявлено 175 429 летальных случаев. На втором месте идёт Бразилия, там скончалось от заболевания 113 358 граждан. Третье место — Мексика, 59 610 умерших.

Россия числится на 12-м месте с показателем в 16 268 смертей, что в пересчёте на население намного ниже показателей большинства стран, идущих ниже по списку.