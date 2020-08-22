Опрос показал, сколько россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Более 40% жителей России уже готовы привиться от коронавируса с помощью отечественной вакцины. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров на форуме "Территория смыслов".

Глава центра также заметил, что более половины россиян пока не готовы к вакцинации. В опросе ВЦИОМа приняли участие 1,6 тысячи человек возрастом от 18 лет.

— Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются, — предположил Фёдоров.

Первая российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. На данный момент заинтересованность в приобретении вакцины выразили представители Мексики, Молдавии, Вьетнама и других стран. Это первый подобный препарат в мире.