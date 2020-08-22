Клиент американского банка по ошибке получил более двух миллиардов долларов

Клиент организации Bank of America Блез Агирре обнаружил на своём счету 2,45 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.
Отмечается, что сумма отобразилась на счёте мужчины как на сайте, так и в мобильном приложении банка. Сначала Агирре думал, что сотрудники сами обнаружат ошибку, однако этого не произошло. В итоге мужчине пришлось обратиться в агентство, после чего журналисты Bloomberg напрямую связались с организацией Bank of America.
Финансовые хитрости. За что могут заблокировать карту и списать деньгиВ августе почти ежедневно стали появляться новости о том, что клиенту банка или заблокировали карту, или списали с неё деньги. В полиции нескольких регионов даже призвали граждан быть бдительными, так как стало немало жалоб на мошенников. Лайф разобрался, за что банки блокируют карты клиентов и как избежать пропажи денег со счёта.
Блез поделился историей в "Твиттере", окрестив произошедшее "мои 15 минут безумного богатства".
https://t.co/3k6YPYhTRj My fifteen minutes of insane wealth! Sorry followers can’t share 😔— Blaise Aguirre (@blaisemd) August 21, 2020
В банке заявили, что произошла ошибка в отображении данных. На самом деле, никаких денег на счёт американца не поступало.
Как отмечают в агентстве, в начале августа у организации Bank of America уже возникала подобная проблема с отображением. Тогда на счетах некоторых пользователей значился ноль долларов.
Ранее Лайф писал о том, на какие хитрости идут банки, чтобы списывать с клиентов деньги, и чем опасны карты с кешбэком.