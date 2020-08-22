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Клиент американского банка по ошибке получил более двух миллиардов долларов

Оказалось, такие инциденты уже происходили, но со знаком минус. Этот банк по ошибке обнулял счета.

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Фото © Zuma / ТАСС

Клиент организации Bank of America Блез Агирре обнаружил на своём счету 2,45 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Отмечается, что сумма отобразилась на счёте мужчины как на сайте, так и в мобильном приложении банка. Сначала Агирре думал, что сотрудники сами обнаружат ошибку, однако этого не произошло. В итоге мужчине пришлось обратиться в агентство, после чего журналисты Bloomberg напрямую связались с организацией Bank of America.

Финансовые хитрости. За что могут заблокировать карту и списать деньги

В августе почти ежедневно стали появляться новости о том, что клиенту банка или заблокировали карту, или списали с неё деньги. В полиции нескольких регионов даже призвали граждан быть бдительными, так как стало немало жалоб на мошенников. Лайф разобрался, за что банки блокируют карты клиентов и как избежать пропажи денег со счёта.

Блез поделился историей в "Твиттере", окрестив произошедшее "мои 15 минут безумного богатства".

В банке заявили, что произошла ошибка в отображении данных. На самом деле, никаких денег на счёт американца не поступало.

Как отмечают в агентстве, в начале августа у организации Bank of America уже возникала подобная проблема с отображением. Тогда на счетах некоторых пользователей значился ноль долларов.

Ранее Лайф писал о том, на какие хитрости идут банки, чтобы списывать с клиентов деньги, и чем опасны карты с кешбэком.

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