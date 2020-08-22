Жителей охваченной пожарами Калифорнии призвали спасаться бегством

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к жителям с призывом бежать из штата из-за быстро распространяющихся пожаров. По его словам, спасателям не хватает ресурсов для борьбы с огнём.

Wildfires in California pic.twitter.com/WAwOD5wZPG — Nature is Lit🔥 (@NaturelsLit) August 20, 2020

— Мы понимаем всю серьёзность ситуации и опасность происходящего и хотим, чтобы люди прислушались к призывам эвакуироваться, отнеслись к этому серьёзно, — цитирует губернатора Reuters.