Жителей охваченной пожарами Калифорнии призвали спасаться бегством

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к жителям с призывом бежать из штата из-за быстро распространяющихся пожаров. По его словам, спасателям не хватает ресурсов для борьбы с огнём.
Wildfires in California pic.twitter.com/WAwOD5wZPG— Nature is Lit🔥 (@NaturelsLit) August 20, 2020
— Мы понимаем всю серьёзность ситуации и опасность происходящего и хотим, чтобы люди прислушались к призывам эвакуироваться, отнеслись к этому серьёзно, — цитирует губернатора Reuters.
В Калифорнии 119 тысяч человек эвакуированы из-за сильных лесных пожаровОгнём уже уничтожено более 300 гектаров земли.
Согласно официальным данным, жертвами масштабных пожаров в Калифорнии уже стали шесть человек, пострадали 43 жителя, огнём уничтожено около 500 домов. Стихия добралась и до национального заповедника в американском городе Лос-Анджелес. Там пламя охватило более 11 тысяч гектаров.