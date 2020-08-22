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Жителей охваченной пожарами Калифорнии призвали спасаться бегством

Жертвами огня уже стали шесть человек, более 40 пострадали.

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Фото © Twitter/The Hill‏

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к жителям с призывом бежать из штата из-за быстро распространяющихся пожаров. По его словам, спасателям не хватает ресурсов для борьбы с огнём.

Мы понимаем всю серьёзность ситуации и опасность происходящего и хотим, чтобы люди прислушались к призывам эвакуироваться, отнеслись к этому серьёзно, — цитирует губернатора Reuters.

В Калифорнии 119 тысяч человек эвакуированы из-за сильных лесных пожаров

Огнём уже уничтожено более 300 гектаров земли.

Согласно официальным данным, жертвами масштабных пожаров в Калифорнии уже стали шесть человек, пострадали 43 жителя, огнём уничтожено около 500 домов. Стихия добралась и до национального заповедника в американском городе Лос-Анджелес. Там пламя охватило более 11 тысяч гектаров.

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