Стало известно о планах Тихановской встретиться с заместителем госсекретаря США

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проведёт встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Диалог состоится в Литве 24 августа. Об этом сообщает агентство Reuters.
Американский дипломат сделает остановку в Вильнюсе по пути в Россию, где у него также пройдёт встреча по ситуации в Белоруссии. Целью рабочих поездок Бигэна, по данным агентства, является обсуждение кризиса в республике.
Госсекретарь США допустил введение санкций против Белоруссии и прекращение поставок нефтиВашингтон планирует сотрудничать с ЕС по реагированию на события в стране.
Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал, что администрация США, вероятно, попытается предотвратить вмешательство России в ситуацию в Белоруссии.