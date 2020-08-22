Стало известно о планах Тихановской встретиться с заместителем госсекретаря США

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проведёт встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Диалог состоится в Литве 24 августа. Об этом сообщает агентство Reuters .

Американский дипломат сделает остановку в Вильнюсе по пути в Россию, где у него также пройдёт встреча по ситуации в Белоруссии. Целью рабочих поездок Бигэна, по данным агентства, является обсуждение кризиса в республике.