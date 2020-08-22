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Китай испытает на людях вакцину от CoVID-19 на основе клеток насекомых

Препарат уже был протестирован на обезьянах и других животных.

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Фото © ТАСС / TPG via ZUMA Press

Госуправление медицинской продукции Китая дало разрешение на проведение клинических испытаний генно-инженерной вакцины от коронавируса, созданной на основе клеток насекомых. Разрабатывающие вакцину специалисты биолаборатории Сычуаньского университета утверждают, что им удалось создать высококачественный препарат, который уже успешно прошёл испытания на животных.

Как сообщает газета Global Times со ссылкой на китайских медиков, в ходе многомесячных испытаний вакцины якобы не было выявлено каких-либо очевидных побочных эффектов.

Ожидается, что новая вакцина в случае принятия в производство будет выпускаться по меньшей мере объёмом в 100 миллионов комплектов ежегодно. Но это лишь учитываются мощности одного предприятия, созданного в апреле этого года больницей при Сычуаньском университете и местной компанией, специализирующейся на биотехнологиях.

Количество умерших от коронавируса в мире достигло 800 тысяч человек

Наибольшее число жертв заболевания по-прежнему в США — более 175 тысяч.

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