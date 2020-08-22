Китай испытает на людях вакцину от CoVID-19 на основе клеток насекомых

Госуправление медицинской продукции Китая дало разрешение на проведение клинических испытаний генно-инженерной вакцины от коронавируса, созданной на основе клеток насекомых. Разрабатывающие вакцину специалисты биолаборатории Сычуаньского университета утверждают, что им удалось создать высококачественный препарат, который уже успешно прошёл испытания на животных.

Как сообщает газета Global Times со ссылкой на китайских медиков, в ходе многомесячных испытаний вакцины якобы не было выявлено каких-либо очевидных побочных эффектов.

Ожидается, что новая вакцина в случае принятия в производство будет выпускаться по меньшей мере объёмом в 100 миллионов комплектов ежегодно. Но это лишь учитываются мощности одного предприятия, созданного в апреле этого года больницей при Сычуаньском университете и местной компанией, специализирующейся на биотехнологиях.