Во Франции осквернили мемориал жертвам Второй мировой войны

Во французской деревне Орадур-сюр-Глан, которую вместе с жителями в 1944 году сожгли фашисты, вандалы осквернили мемориальный центр, созданный в память о жертвах Второй мировой войны. Неизвестные перечеркнули в надписи на памятнике "Посёлок-мученик" слово "мученик" и приписали слово "лжец".

Руководство Франции осудило акт вандализма. Глава МВД республики Жеральд Дармаен посчитал осквернение мемориала "плевком в память о мучениках". Премьер-министр республики Жан Кастекс в свою очередь пообещал, что виновники будут найдены и наказаны. Отреагировал на произошедшее и президент Франции.

— Ничто не сможет заставить предать забвению память о наших 642 мучениках из Орадур-сюр-Глана, — написал Эмманюэль Макрон в "Твиттере".

Посёлок Орадур-сюр-Глан 10 июля 1944 года превратился в призрак. Войска СС всего за один день расстреляли и сожгли 642 его жителя, а затем подожгли и саму деревню. Среди погибших были 207 детей и 245 женщин. После войны президент Франции генерал Шарль де Голль решил не восстанавливать Орадур-сюр-Глан, чтобы руины остались напоминанием о жестокости нацистов.