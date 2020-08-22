Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением огромных запасов газа в Чёрном море

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил по телефону турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщили в администрации президента Турции.
— Господин Зеленский поздравил нашего президента в связи с обнаружением запасов природного газа в Чёрном море и пожелал, чтобы это принесло благо турецкому народу, — говорится в сообщении.
Хитрый план. На какие страны СНГ положил глаз неохалифат Турции и чем это грозит России?По мнению экспертов, Эрдоган вовсе не собирается строить "исламский халифат" по образцу запрещённых радикальных группировок, но активно заигрывает с неоосманским и происламским электоратом, а также пытается политически доминировать на территории бывшей Османской империи, однако средств, влияния и умения ему не хватает. В этой зоне находятся как республики СНГ, так и ряд регионов России.
Турецкие СМИ рассказали об обнаружении новых запасов газа 20 августа. Это сразу несколько месторождений. Позже эту информацию подтвердил президент страны Реджеп Эрдоган. Открытые запасы энергоресурсов он оценил в 320 миллиардов кубометров.
Ранее Лайф сообщал о готовности Турции отстроить порт в Бейруте после разрушительного взрыва.