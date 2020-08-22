Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением огромных запасов газа в Чёрном море

Хитрый план. На какие страны СНГ положил глаз неохалифат Турции и чем это грозит России? По мнению экспертов, Эрдоган вовсе не собирается строить "исламский халифат" по образцу запрещённых радикальных группировок, но активно заигрывает с неоосманским и происламским электоратом, а также пытается политически доминировать на территории бывшей Османской империи, однако средств, влияния и умения ему не хватает. В этой зоне находятся как республики СНГ, так и ряд регионов России.